Memphis Depay deberá probar su estado físico antes del Mundial

Reuters

La convocatoria de Memphis Depay para la Selección Neerlandesa de la Copa del Mundo era algo previsible, pero el máximo goleador del país deberá ahora demostrar su valía en las próximas semanas antes de que dé comienzo el torneo, dijo el seleccionador Ronald Koeman.

Depay, de 32 años, cuyos 55 goles en 108 partidos lo convierten en el delantero más goleador de la Selección Neerlandesa, fue convocado por Koeman el miércoles para formar parte de la plantilla de 26 jugadores para la fase final, a pesar de haber disputado solo dos partidos como suplente con su club brasileño, el Corinthians, en los últimos dos meses.

La mitad de esos minutos los disputó este fin de semana con un Corinthians que atraviesa un mal momento, pero Koeman dijo que Depay le había dicho que sería titular en el partido de la Copa Libertadores del miércoles en casa ante el Platense argentino.

¡Locura en Brasil para recibir a Memphis Depay!

"Hubiera preferido que hubiera jugado minutos antes. Pero en abril no sabía cuándo podría volver a jugar. Puede ser un activo, al igual que Jurrien Timber. He convocado a Memphis por lo que sigue siendo. No veo a nadie más en esa posición que pueda hacerlo. Creo que puede ser un activo, pero tiene que superar bien el próximo periodo (...) Tenemos dos partidos amistosos. Si está donde creo que debe estar, entonces podrá ser titular. Si no lo está, no lo será. Sé que también puede desempeñar el papel de suplente".

La Selección Neerlandesa se prepara para el Mundial, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, enfrentándose a Argelia y Uzbekistán antes de su primer partido del Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio.

El defensa del Arsenal Timber es otro de los que necesitará minutos de juego tras una lesión en la ingle que lo ha mantenido fuera desde marzo.