Memphis Depay se convirtió en un histórico de la Selección de Países Bajos

Oscar Sandoval

Memphis Depay se abrió un espacio entre los futbolistas históricos de la Selección de Países Bajos luego de marcar ante Lituania para aumentar sus registros con la ‘Naranja Mecánica’ y convertirse en el máximo goleador superando a Robin van Persie quien anotó 50 dianas. Países Bajos no cede terreno en las eliminatorias UEFA

Parecía cuestión de tiempo para que Depay dejara atrás a van Persie quien después de ocho años perdió la posición de honor entre los goleadores de la ‘Oranje’ que tiene nombres como Klas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert o Denis Bergkamp quienes han perdido posiciones ante el actual ‘10’.

Depay dejó un doblete para el recuerdo en el partido de eliminatorias UEFA entre el conjunto neerlandés y Lituania para llegar a 52 tantos a nivel internacional con su selección, alcanzando el primer lugar como máximo goleador por encima de van Persie quien celebró 50 dianas.

Empieza una nueva era para el delantero de 31 años quien busca jugar su tercera Copa del Mundo con su selección en donde a partir de ahora aumentará su cuenta para dejar alto el listón a las nuevas generaciones.