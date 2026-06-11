Los reprobados de México ante Sudáfrica

Héctor Cantú

La Selección Mexicana arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 luego de vencer por 2-0 a Sudáfrica.

Sin embargo, el resultado dejó sensaciones encontradas entre la afición mexicana. Aunque el triunfo nunca estuvo en duda, quedó la impresión de que el marcador pudo ser más amplio, un escenario que habría permitido afrontar con mayor tranquilidad los compromisos venideros.

No todos los futbolistas empleados por Javier Aguirre estuvieron a la altura de un partido mundialista y quedó asentado, principalmente, en tres jugadores tricolores.

No todos los futbolistas utilizados por Javier Aguirre lograron mostrar su mejor versión y hubo tres nombres que quedaron particularmente señalados tras el debut del 'Tri'.

César Montes

La expulsión terminó por empañar una actuación que, hasta ese momento, había sido correcta por parte del defensa central. En una acción innecesaria al borde del área, el 'Cachorro' derribó a un rival cuando este se encaminaba con una opción manifiesta de gol.

La tarjeta roja no solo condicionó el cierre del encuentro, sino que también dejará a Montes fuera del próximo partido, obligando a Javier Aguirre a replantear su esquema defensivo antes de lo previsto.

Brian Gutiérrez

El futbolista de Guadalajara fue una de las apuestas más arriesgadas del seleccionador mexicano y su rendimiento no terminó por respaldar la decisión. Gutiérrez desperdició una oportunidad clara de gol y registró una efectividad del 87% en sus pases.

Además, sus decisiones en el último tercio del campo limitaron la profundidad ofensiva del equipo, que en varios momentos careció de claridad para generar opciones de peligro.

Roberto Alvarado

El 'Piojo' tampoco logró sentirse cómodo sobre el terreno de juego. Durante su participación intentó tres centros, de los cuales dos encontraron destino.

Más allá de ese dato, perdió siete balones y realizó 11 pases hacia atrás, cifras que reflejan la dificultad que tuvo para darle continuidad a los ataques del conjunto mexicano.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ahora pondrá la mira en República de Corea, su próximo rival en la fase de grupos. Los surcoreanos debutarán más tarde en el torneo frente a Chequia.