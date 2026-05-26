Publicación: martes 26 de mayo de 2026

Reuters

Lionel Messi no está bien, pero irá así al Mundial con Argentina

El técnico campeón del mundo espera tener a su capitán recuperado

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dijo el martes que las noticias sobre la lesión de Lionel Messi "no son tan malas", y destacó que espera que el capitán de la "albiceleste" llegue de la mejor manera al debut en el Mundial en pocos días.

Messi tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte de la victoria de Inter 6-4 frente a Philadelphia Union por la MLS el fin de semana debido a una molestia física en la pierna izquierda.

El recuento del genio: Todos los títulos logrados por Leo Messi hasta el momento

Mundial de Clubes 2009
Mundial de Clubes 2011
Mundial de Clubes 2015
Campeón de La Liga 2004-2005
Campeón de La Liga 2005-2006
Campeón de La Liga 2008-2009
Campeón de La Liga 2009-2010
Campeón de La Liga 2010-2011
Campeón de La Liga 2012-2013
Campeón de La Liga 2014-2015
Campeón de La Liga 2015-2016
Campeón de La Liga 2017-2018
Campeón de La Liga 2018-2019
Campeón Copa del Rey 2008-2009
Campeón Copa del Rey 2011-2012
Campeón Copa del Rey 2014-2015
Campeón Copa del Rey 2015-2016
Campeón Copa del Rey 2016-2017
Campeón Copa del Rey 2017-2018
Campeón Copa del Rey 2020-2021
Campeón Supercopa de España 2005-2006
Campeón Supercopa de España 2006-2007
Campeón Supercopa de España 2009-2010
Campeón Supercopa de España 2010-2011
Campeón Supercopa de España 2011-2012
Campeón Supercopa de España 2013-2014
Campeón Supercopa de España 2016-2017
Campeón Supercopa de España 2018-2019
Campéón Champions League 2005-2006
Campéón Champions League 2008-2009
Campéón Champions League 2010-2011
Campéón Champions League 2014-2015
Campeón Supercopa de Europa 2009
Campeón Supercopa de Europa 2011
Campeón Supercopa de Europa 2015
Campeón de la Ligue 1 2021-2022
Campeón de la Ligue 1 2022-2023
Campeón de la Leagues Cup 2023
Campeón de la Supporter's Shield 2024
Campeón Mundial Sub-20 2005
Campeón Finalísima (Conmebol vs. UEFA) 2022
Medalla de Oro en Juegos Olímpicos 2008
Copa América 2021
Copa América 2024
Mundial Qatar 2022

Inter dijo el lunes que el atacante sufre "una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda", un problema menos grave de lo que se temía en principio.

"Estábamos viendo el partido (de Inter Miami) y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada", dijo Scaloni a la televisión argentina.

"Imagino que le harán más estudios para confirmar si realmente es así como dicen (la lesión). A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así (...) Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible", señaló el DT.

El avión que llevará a Argentina al Mundial es un '10'

La selección de Argentina ya tiene listo el avión que utilizará como parte de su logística rumbo a la Copa Mundial de 2026
La aeronave luce una decoración especial inspirada en la Albiceleste, actual campeona del mundo, con imágenes de figuras del equipo y elementos alusivos a sus títulos.
El 10 en el alerón posterior,en alusión a Diego Armando Maradona y Lionel Messi no podía faltar
El avión fue presentado por Aerolíneas Argentinas en conjunto con la Asociación del Futbol Argentino (AFA), como parte de la campaña mundialista.
El diseño exterior busca reforzar la identidad de la selección campeona del mundo y acompañar la defensa del título conseguido en Catar 2022.
El avión es un Boeing 737-700, fabricado por Boeing, con capacidad para 128 pasajeros, modelo que forma parte de la flota de Aerolíneas Argentinas y que fue especialmente pintado para la selección.
Las estrellas, que significan los tres campeonatos del mundo ganados por Argentina son un detalle distintivo de la aeronave

Scaloni anunció días atrás una lista de 55 jugadores para el Mundial, incluido Messi. Deberá reducirla a 26 antes de la fecha límite fijada por la FIFA para el 1 de junio.

Messi tuvo una influencia decisiva cuando Argentina ganó el Mundial por tercera vez en Qatar hace cuatro años. La selección argentina iniciará la defensa del título ante Argelia en Kansas City el 16 de junio por el Grupo J, y luego jugará ante Austria y Jordania.

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