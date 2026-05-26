Lionel Messi no está bien, pero irá así al Mundial con Argentina

Reuters

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dijo el martes que las noticias sobre la lesión de Lionel Messi "no son tan malas", y destacó que espera que el capitán de la "albiceleste" llegue de la mejor manera al debut en el Mundial en pocos días.

Messi tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte de la victoria de Inter 6-4 frente a Philadelphia Union por la MLS el fin de semana debido a una molestia física en la pierna izquierda.

El recuento del genio: Todos los títulos logrados por Leo Messi hasta el momento

Inter dijo el lunes que el atacante sufre "una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda", un problema menos grave de lo que se temía en principio.

"Estábamos viendo el partido (de Inter Miami) y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada", dijo Scaloni a la televisión argentina.

"Imagino que le harán más estudios para confirmar si realmente es así como dicen (la lesión). A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así (...) Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible", señaló el DT.

El avión que llevará a Argentina al Mundial es un '10'

Scaloni anunció días atrás una lista de 55 jugadores para el Mundial, incluido Messi. Deberá reducirla a 26 antes de la fecha límite fijada por la FIFA para el 1 de junio.

Messi tuvo una influencia decisiva cuando Argentina ganó el Mundial por tercera vez en Qatar hace cuatro años. La selección argentina iniciará la defensa del título ante Argelia en Kansas City el 16 de junio por el Grupo J, y luego jugará ante Austria y Jordania.