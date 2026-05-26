Así funciona el nuevo formato del Mundial 2026: grupos, eliminatorias y clasificación

Redacción FOX Deportes

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. Habrá más selecciones, más partidos y un sistema distinto al que vimos en Catar 2022. Aquí te explicamos fácil cómo funciona el nuevo formato y qué necesita cada equipo para avanzar.

¿Qué cambió en el Mundial 2026?

En esta edición pasaremos de 32 a 48 selecciones, lo que significa también un aumento en el número de partidos: de 64 a 104.

La fase de grupos estará conformada por 12 sectores en lugar de 8, mientras que por primera vez se jugarán los dieciseisavos de final.

Finalmente, será la primera vez en la historia que el Mundial se dispute en más de un país, en este caso: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo funcionan los grupos en el Mundial 2026?

Los 48 equipos están organizados en 12 grupos de 4 selecciones. Cada conjunto disputará 3 partidos, de forma tal que se enfrente a todos sus rivales de sector.

Los triunfos significan 3 puntos, los empates 1 y las derrotas 0.

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¿Cómo avanzan los equipos en el Mundial 2026?

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, y también clasificarán los ocho mejores terceros lugares. Esto quiere decir que dos de cada tres equipos avanzarán a la fase eliminatoria en el Mundial.

Los mejores terceros lugares se definirán por la cantidad de puntos obtenidos.

Si dos equipos terminan empatados en puntos, FIFA utiliza estos criterios:

Diferencia de goles Goles anotados Resultado entre ambos equipos Fair Play Ranking FIFA

¿Cómo funciona la eliminación directa del Mundial 2026?

El Mundial ahora tendrá una ronda extra. Antes se pasaba directo a octavos; ahora habrá dieciseisavos de final con 32 selecciones.

El formato es el mismo que en las rondas posteriores: los partidos se juegan a eliminación directa y, si el encuentro sigue empatado después de los 90 minutos, habrá tiempos extra.

Cada tiempo extra durará 15 minutos. Si el empate se mantiene, entonces el ganador se resolverá en la tanda de penales.

Cada selección tendrá una tanda inicial de cinco penales.

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Si el empate continúa después de esa serie, el partido se definirá en muerte súbita.

De los 32 equipos de dieciseisavos avanzan 16 a octavos de final; los 8 ganadores llegan a cuartos de final; los cuatro mejores alcanzan las semifinales, y los ganadores de cada cruce disputan la final.

El campeón del Mundial 2026 podría jugar hasta 8 partidos, uno más que en el formato anterior.

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Ejemplo: así puede clasificar un tercer lugar

Una selección puede avanzar incluso si termina tercera con 4 puntos. Todo dependerá de cómo terminen los terceros lugares de los otros grupos.





Posición ¿Clasifica? 1° Sí 2° Sí 3° Depende 4° Eliminado

Ventajas y desventajas del nuevo Mundial

Algunos de los pros de este nuevo formato son:

Ventajas:

• Más países participantes

• Más oportunidades

• Más partidos importantes

Desventajas:

• Calendario más largo

• Riesgo de partidos desiguales

• Más desgaste físico

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Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026

¿Cuántos equipos juegan el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que en Catar 2022.

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

En el Mundial 2026 se jugarán 104 partidos, en comparación con los 64 que se habían jugado en cada Mundial desde 1998.

¿Qué necesita un equipo para clasificar?

Ser uno de los dos mejores de su grupo, o bien estar entre los 8 mejores terceros lugares.

¿Puede avanzar un tercer lugar?

Sí, los ocho mejores irán a los dieciseisavos de final.

¿Habrá penales en fase de grupos?

No hay tanda de penales en caso de empate.

¿Cuántos equipos quedan eliminados en grupos?

16, es decir, un tercio de las selecciones quedará eliminado después de la fase de grupos.