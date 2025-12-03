Publicación: jueves 4 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Leo Messi, la gran incógnita del Mundial 2026

El astro argentino aún no sabe si será parte de la próxima Copa del Mundo

La presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo sigue siendo una auténtica incógnita, pues el argentino se toma con cautela su futuro inmediato.

A horas de que se conozca a los rivales que enfrentará Argentina, actual campeona del Mundo el astro argentino no ha querido confirmar su presencia con la actual campeona del mundo.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo. Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, detalló el astro argentino.

Sobre la posibilidad de que Argentina repita como campeón, el capitán confirmó que es un equipo muy especial que intentará defender con todo honor y futbol su corona.

10 momentos inolvidables de Lionel Messi en la Copa América

10. Debut de Leo Messi en Copa América ante Estados Unidos (4-1) el 29 de junio de 2007
9. Primer gol de Leo Messi en Copa América. Lo marcó ante Perú en la goleada de 4-0 en cuartos de final.
8. Primera final perdida de Leo en Copa América. Cayó en la edición 2007 por 3-0 ante Brasil
7. Messi capitanea por primera vez a Argentina en Copa América ante Paraguay (2-2) en el debut celeste en fase de grupos.
6. Messi marca doblete ante Bolivia en el último partido de fase de grupos
5. Segunda final perdida. Argentina fue superada por Chile en tanda de penales (4-1) en la edición 2015
4. Tercera final perdida. De nuea cuenta, Chile derrota en tanda de penales a Argentina (4-2) en la edición Centenario 2016.
2. Messi marca tres goles en la goleada de Argentina sobre Panamá (5-0)
2. Leo Messi es reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Copa América 2021. Líder de goleo compartido con Luis Díaz (4 goles), líder de asistencias y cuatro veces reconocido como Jugador del Partido.
1. Campeón absoluto. Leo Messi finalmente levantó el título de la Copa América en la edición 2021

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, agregó Leo.

Leo Messi está concentrado en su preparación rumbo a la final de la MLS, donde podría ganar su primer título de liga con el Inter Miami si es capaz de vencer a Vancouver Whitecaps el próximo sábado.

