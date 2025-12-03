Leo Messi, la gran incógnita del Mundial 2026

Héctor Cantú

La presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo sigue siendo una auténtica incógnita, pues el argentino se toma con cautela su futuro inmediato.

A horas de que se conozca a los rivales que enfrentará Argentina, actual campeona del Mundo el astro argentino no ha querido confirmar su presencia con la actual campeona del mundo.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo. Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, detalló el astro argentino.

Sobre la posibilidad de que Argentina repita como campeón, el capitán confirmó que es un equipo muy especial que intentará defender con todo honor y futbol su corona.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, agregó Leo.

Leo Messi está concentrado en su preparación rumbo a la final de la MLS, donde podría ganar su primer título de liga con el Inter Miami si es capaz de vencer a Vancouver Whitecaps el próximo sábado.