Lionel Messi, a 90 minutos de la gloria máxima

Héctor Cantú

El Inter Miami está en la antesala de lograr su cuarto título de su historia de la mano de su gran estrella, el argentino Lionel Messi.

Messi llegó para comandar el barco rosado de la Florida y ahora los tiene en la antesala de levantar la MLS Cup en la edición 2025.

Sin embargo el partido no será sencillo para Leo y para el equipo de la Florida que para ser campeón tendrán que enfrentarse a Vancouver Whitecaps que tiene, en sus filas, al gran delantero Thomas Müller.

Messi quiere sumar un título más a su carrera en la que hasta el momento ha conseguido 47 copas en titular.