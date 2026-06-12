Las 6 duplas que marcarán la diferencia en el Mundial

Karla Villegas Gama

Hay algunas selecciones que brillan por su sistema, pero otras tienen la fortuna de contar con duplas de alto nivel, que con un par de toques resuelven partidos y hacen soñar a naciones enteras.

Lamine Yamal + Nico Williams Copyright: Reuters

España aparece entre las principales candidatas al título y una de las razones por las que se le ha tildado así es por sus dos jóvenes talentos.

Yamal fue nombrado Jugador de la Temporada en La Liga, tras coronarse campeón con el Barcelona por segundo año consecutivo y haber marcado 16 tantos y dado 12 asistencias.

Los números mejoran considerablemente al considerar todas las competencias: 24 goles y 18 pases para anotación en 45 partidos.

Con España Yamal siempre aparece, creando juego desde la banda o definiendo con disparos de larga distancia.

Nico Williams atravesó una temporada complicada por diversas molestias físicas, pero su desequilibrio por banda y capacidad para romper líneas lo mantuvieron como una pieza importante para Luis de la Fuente.

Kylian Mbappé + Ousmane Dembélé Copyright: Reuters

Derroche de talento al servicio de Francia. Ambos llegan recuperados físicamente y con la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo.

Mbappé tuvo una temporada estelar en lo individual, a pesar de que el Real Madrid no consiguió títulos. Para ‘Kiki’ la 2025/26 trajo 44 partidos, 42 goles y 7 asistencias, además del Pichichi de La Liga. Con Francia disputó cuatro partidos de Eliminatorias para la Copa Mundial 2026 y cuatro amistosos, para un total de ocho duelos, seis goles y tres asistencias.

Dembélé llega tras haber conquistado la Champions League y la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. En total disputó 40 partidos y marcó 20 goles en todas las competencias. Con Francia tuvo poca actividad, apenas dos partidos y una asistencia, en gran medida por una serie de lesiones.

Ambos llegan en su mejor momento, libres de problemas físicos y con sed de revancha tras perder la final de 2022.

Lionel Messi + Julián Álvarez Copyright: Reuters

Una dupla probada en Catar 2022 y en la Copa América 2024, en total suman 5 goles: 2 de Messi asistidos por Álvarez, y 3 goles de la ‘Araña’ a pase de la ‘Pulga’.

En lo que va de la temporada 2026, Messi suma 16 partidos, 13 goles y 7 asistencias. Además, es el jugador insignia del Inter Miami, con el que marca la diferencia partido a partido.

Del otro lado, Álvarez tuvo una campaña muy productiva con el Atlético de Madrid: 49 partidos, 20 anotaciones y 9 asistencias. Además, se convirtió en el futbolista de los ‘Colchoneros’ con más goles en una sola campaña de la Champions League (15).

Messi afronta lo que podría ser su última participación mundialista; para Álvarez, la oportunidad perfecta para consolidarse como un líder de la Selección Argentina.

Erling Haaland + Martin Ødegaard Copyright: EFE

La calma y el timing combinados con la explosividad y la fortaleza, eso es lo que Ødegaard y Haaland aportan a Noruega en su regreso al Mundial tras 28 años de ausencia.

El mediocampista se presenta al torneo como campeón de la Premier League, con el Arsenal, donde se ha convertido en pieza fundamental del sistema de Mikel Arteta, gracias a su toque, ritmo y visión para generar jugadas de peligro.

En el cuadro nacional, Ødegaard ha disputado 68 partidos, ha anotado 5 veces y ha dado 18 asistencias para gol, 8 de ellas para Erling Haaland.

Por su parte, el delantero es el máximo anotador de la Selección Noruega, con 55 tantos, 16 de ellos llegaron en las eliminatorias para el Mundial, igualando el récord que impuso Robert Lewandowski en 2018.

Con el Manchester City, Haaland conquistó la FA Cup y ganó la Bota de Oro con 27 goles en 35 partidos de la Premier League.

Harry Kane + Jude Bellingham Copyright: Reuters

Un delantero de garantías, con la versatilidad de un mediocampista que crea, ataca y define.

Kane viene de una campaña soñada: campeón de la Bundesliga, de la Pokal, Bota de Oro en Europa y máximo goleador en la liga alemana.

Con Inglaterra ejerce como capitán y como el anotador histórico, con 79 tantos. En sus últimos cinco partidos con los ‘Tres Leones’ ostenta cinco goles, cuatro de ellos en la eliminatoria mundialista.

Bellingham tuvo una temporada discreta con el Real Madrid, en gran medida por una serie de lesiones en el hombro y los isquiotibiales. En total sumó 40 partidos, 8 tantos y 5 asistencias.

Sin embargo, su polivalencia lo convierte en una pieza clave tanto en ataque como en defensa. A Kane le ha repartido cuatro asistencias con el conjunto nacional.

Vinícius Júnior + Raphinha Copyright: Reuters

Dignos representantes del jogo bonito, Vinícius y Raphinha están llamados a devolverle la mística a Brasil.

‘Vini’ se caracteriza por su velocidad por las bandas y pegada de primer nivel, disputó 53 partidos, marcó 22 goles y dio 14 asistencias con el Real Madrid esta temporada.

Aunque no levantó ningún título, el delantero demostró que puede guiar al equipo en momentos de máxima tensión.

Con Brasil disputó todos los amistosos previos al Mundial, apoyando con dos goles y tres asistencias.

Raphinha tuvo una campaña sólida con el Barcelona: ganó La Liga por segundo año consecutivo y aportó 21 goles y 8 asistencias en 33 partidos en todas las competencias.

Mermado por lesiones en los isquiotibiales, tuvo poca actividad con el cuadro nacional, pero sus actuaciones a nivel club, donde desplegó su velocidad y fortaleza física, le bastaron para ser considerado por Carlo Ancelotti.

Con Vinícius atacando desde la izquierda y Raphinha apareciendo por el sector contrario, Brasil cuenta con dos extremos capaces de generar superioridades numéricas en cualquier momento.