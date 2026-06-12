Borja Iglesias promete tatuarse a Luis de la Fuente si España gana el Mundial

EFE

Borja Iglesias, delantero de la Selección Española, se sumó a la promesa de Marc Cucurella de tatuarse la cara de Luis de la Fuente si ganan el Mundial, mientras que Mikel Oyarzabal se negó al ser “más clásico”.

Cucurella abrió la veda en una entrevista en la cadena Cope en la que prometió que se tatuaría la cara del técnico, sin decir dónde.

Este viernes, los dos primeros futbolistas españoles en comparecer ante los medios de comunicación fueron cuestionados sobre si harían lo mismo y Borja Iglesias se mostró abierto a ello: “Ningún problema en hacerlo, seguro que buscando encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también”.

Promesa a la que no se sumó Mikel Oyarzabal. “Yo no, yo soy más clásico. Ojalá se dé la oportunidad de que a uno se lo ponga, pero que se lo ponga de mi parte”, contestó.