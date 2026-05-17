Raphinha y un doblete inolvidable contra el Betis

Héctor Cantú

El Barcelona ha sumado tres puntos más en el último partido de local de la temporada que conquistó bajo la mano de Hansi Flick.

El encuentro ha servido para volver a ver brillar a Raphinha, uno de los futbolistas que más extrañó el equipo culé en la última parte de la temporada, donde quedó eliminado de la Champions League.

El brasileño, que estará en el próximo Mundial con Brasil, marcó de tiro libre uno de los mejores goles de la temporada a los 27 minutos de tiempo corrido. Su doblete lo convirtió al minuto 67 que encaminó la victoria para el equipo culé.

Betis, que jugó su último partido de visitante para cerrar en el Benito Villamarín, logró recortar distancias con el tanto de Isco desde el manchón penal.

Joao Cancelo puso cifras definitivas al encuentro con un golazo de larga distancia que dejó parado a Álvaro Valles.

El Barcelona, que no llegará a los 100 puntos en la temporada llegó a 94 unidades, mientras que Betis quedó ubicado en la quinta posición que le asegura puestos de Champions League.