La sequía de gol de Christian Pulisic no le preocupa a Mauricio Pochettino

Redacción FOX Deportes

La falta de gol de Christian Pulisic se ha convertido en uno de los principales temas de conversación rumbo al debut de Estados Unidos frente a Paraguay en la Copa del Mundo de 2026.

El atacante acumula más de 20 partidos sin anotar entre la selección estadounidense y el AC Milan durante este año, la peor sequía de su carrera profesional. Aun así, Mauricio Pochettino no muestra preocupación alguna.

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El entrenador argentino fue contundente al hablar de la estrella de las Barras y las Estrellas después del entrenamiento del jueves. "¿No ha anotado en los últimos seis meses? Bueno...", respondió de forma retórica ante los cuestionamientos de la prensa. Acto seguido lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención. "Va a anotar en el Mundial", aseguró.

Las palabras de Pochettino resultan significativas porque ambos han protagonizado algunos desacuerdos desde la llegada del técnico al combinado nacional. Pulisic se ausentó de partidos importantes durante el proceso y también decidió no disputar la Copa Oro del año pasado para recuperarse físicamente. Sin embargo, el estratega considera que esas diferencias forman parte del pasado.

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Pulisic, por su parte, aseguró sentirse en buenas condiciones físicas pese a las molestias musculares que lo limitaron al cierre de la temporada con el Milan. El atacante confía en recuperar su mejor versión durante el torneo más importante de su carrera. Mientras las dudas crecen entre los aficionados, Pochettino mantiene una certeza absoluta: su figura aparecerá cuando más lo necesite Estados Unidos.