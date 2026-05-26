Alejandro Zendejas brilla en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos ha hecho pública la convocatoria del técnico argentino Mauricio Pochettino de cara al Mundial 2026.

Por segunda ocasión, Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo y en esta ocasión intentará superar la fase semifinal que alcanzó en el Mundial de 1930.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Pochettino ha dado la gran sorpresa con el llamado de Alejandro Zendejas, puntal y estrella del América que se perfilaba para jugar su primera copa del mundo.

Estados Unidos arrancará su participación en el Mundial el próximo12 de junio cuando enfrente a Paraguay; completará la fase de grupos midiendo fuerzas ante Australia y Turquía.

Porteros:

Matt Turner (NE Revolution)

Chris Brady (Chicago Fire)

Matt Freese (NY City FC)

Defensas:

Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

Antonee Robinson (Fulham)

Chris Richards (Crystal Palace)

Tim Ream (Charlotte FC)

Auston Trusty (Celtic FC)

Alex Freeman (Villarreal)

Max Arfsten (Columbus Crew)

Mark McKenzie (Touluse FC)

Miles Robinson ( FC Cincinnatti)

Joe Scally (Borussia Monchengladbach)

Mediocampistas

Weston McKennie (Juventus)

Brenden Aaronson (Leeds United)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Tyler Adams (AFC Bournemouth)

Gio Reyna (Borussia Monchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros