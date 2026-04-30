Donald Trump acepta que Irán juegue el Mundial en Estados Unidos

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo que él podía decidir si permitir o no la entrada al país de la Selección de Irán para jugar el Mundial de fútbol que se disputará a partir del próximo 11 de junio en Norteamérica.

"Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: 'Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)'", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El republicano respondió de este modo al ser informado de que, pocas horas antes, Infantino había confirmado que, pese a la guerra iniciada por EE.UU. contra la república islámica en febrero, Irán tomará parte en la Copa del Mundo.

"Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien", aseguró al enterarse del anuncio realizado este jueves en el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver.

Definitivo; Irán jugará el Mundial y lo hará en Estados Unidos No hay marcha atrás para la participación de Irán en la Copa del Mundo

"Probablemente tengan un buen equipo. ¿Lo tienen? ¿Saben si lo tienen? Yo no tengo ni idea. De hecho, resultaría difícil de creer", bromeó a continuación Trump.

Al ser preguntado sobre que pasaría si la selección iraní acaba ganando el torneo, Trump replicó: "Bueno, si ganan tendremos que preocuparnos de eso".

Pese al anuncio de Infantino, la federación de Irán no estuvo presente en el congreso de la FIFA. Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por "el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración" del aeropuerto de Toronto.

Irán alcanzó la clasificación tras liderar el grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en en el Mundial está encuadrada en el grupo G con tres partidos, previstos en Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (ante Egipto).