Publicación: jueves 30 de abril de 2026

Héctor Cantú

Definitivo; Irán jugará el Mundial y lo hará en Estados Unidos

No hay marcha atrás para la participación de Irán en la Copa del Mundo

No hay marcha atrás para la FIFA; Irán jugará el la Copa del Mundo 2026 y lo hará en territorio estadounidense, tal y como estaba planeado.

Así lo remarcó el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien negó que la FIFA estuviera buscando otras opciones como el que el equipo iraní no participara, o bien un cambio de sede.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

Así luce por fuera el Estadio Azteca a 86 días de albergar el partido inaugural entre México y Suadáfrica.
El inmueble, cuyo nombre oficial será Estadio Banorte por motivos de patrocinio, ya lució sus primeras letras en el techo.
Las nuevas butacas ya fueron colocadas, pero los paneles en el techo van a menos de la mitad.
Los trabajos también son en la explanada del inmueble.
El Estadio (que se llamará Ciudad de México en el Mundial) se reinaugurará el 28 de marzo en un partido amistoso entre el Tri y Portugal.
De momento, solo las letras
El Estadio Azteca se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales del Mundial, cuando el Tri reciba a Sudáfrica el 11 de junio.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.

“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos” detalló Infantino en el congreso anual de la organización.

El conflicto político que vive Estados Unidos directamente con Irán colocó en entredicho que todo siguiera con normalidad. Sin embargo, para el presidente de la FIFA el Mundial es una oportunidad inmejorable para enviar un mensaje de paz y felicidad al mundo entero.

“Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, detalló.

Irán jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto la Copa del Mundo en la fase de grupos. Todos estos partidos se disputarán en suelo estadounidense.

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