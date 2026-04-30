Definitivo; Irán jugará el Mundial y lo hará en Estados Unidos

Héctor Cantú

No hay marcha atrás para la FIFA; Irán jugará el la Copa del Mundo 2026 y lo hará en territorio estadounidense, tal y como estaba planeado.

Así lo remarcó el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien negó que la FIFA estuviera buscando otras opciones como el que el equipo iraní no participara, o bien un cambio de sede.

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“Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos” detalló Infantino en el congreso anual de la organización.

El conflicto político que vive Estados Unidos directamente con Irán colocó en entredicho que todo siguiera con normalidad. Sin embargo, para el presidente de la FIFA el Mundial es una oportunidad inmejorable para enviar un mensaje de paz y felicidad al mundo entero.

“Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, detalló.

Irán jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto la Copa del Mundo en la fase de grupos. Todos estos partidos se disputarán en suelo estadounidense.