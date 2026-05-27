Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

Julian Nagelsmann defiende el regreso de Manuel Neuer

El técnico aseguró que Alemania es mejor equipo con el histórico portero.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, dijo este miércoles que Alemania es mejor con el meta Manuel Neuer que sin él, tras su regreso a la convocatoria luego de dos años de ausencia.

"Lo he visto bien, no es un novato, ya conoce a todos. Con Manu somos mejores que sin él".

El regreso de Neuer a la selección ha sido objeto de críticas en parte por las reiteradas lesiones musculares del guardameta, que se perdió la final de la Pokal con el Bayern por un problema en el gemelo izquierdo.

Nagelsmann adelantó que se había decidido que Neuer no reaparezca el domingo en el amistoso contra Finlandia en Maguncia.

Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila

Alemania 2-1 Ghana
Kai Havertz anotó el 1-0 a favor de los locales
Havertz engañó a Benjamin Asare al 45+3
El mediocampista suma 21 goles con la 'Mannschaft'
Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila
Fatawu Issahaku igualó el marcador a los 70 minutos
Deniz Undav marcó el gol del triunfo a los 88 minutos
Alemania 2-1 Ghana
Alemania derrotó 2-1 a Ghana en su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo al que llegará con la confianza de siete triunfos de forma consecutiva entre eliminatoria y amistoso
"En el cuerpo técnico hemos decidido que no juegue el domingo. Fue nuestra decisión y el ha estado de acuerdo. Ya informaremos la situación antes del partido contra Estados Unidos".

El domingo ante Finlandia, Baumann estará en la portería. "Jugará Oli y lo hará bien", aseguró el seleccionador.

En los dos amistosos Nagelsmann piensa probar el equipo titular que probablemente empiece el Mundial, aunque agregó que la idea de juego y muchos aspectos se han ido madurando a lo largo de tres años: "No se tomarán decisiones radicales por uno o dos partidos".

Alemania jugará su primer partido en Mundial contra Curazao el 14 de junio y luego deberá enfrentarse a Costa de Marfil, el 20 de junio, y a Ecuador, el 25 de junio.

Alemania visitó a Suiza en amistoso y sacó el triunfo

Alemania venció 4-3 a Suiza en Basilea en un amistoso vibrante, con múltiples cambios de marcador y ritmo alto durante los 90 minutos.
Florian Wirtz fue la gran figura con doblete y además participó en otras dos jugadas de gol, siendo decisivo en el resultado final.
Suiza pegó primero con gol de Dan Ndoye tras un error defensivo alemán al minuto 17.
Alemania respondió con empate de Jonathan Tah, mostrando reacción inmediata tras el golpe inicial.
Antes del descanso, Breel Embolo volvió a adelantar a los locales, pero Serge Gnabry igualó con asistencia de Wirtz.
En el segundo tiempo, Wirtz firmó su primer gol con un disparo colocado desde fuera del área para el 3-2 parcial.
Suiza no bajó los brazos y empató 3-3 gracias a Joel Monteiro cerca del minuto 79.
Cuando parecía que el empate se mantenía, Wirtz apareció otra vez con el gol del triunfo alrededor del 86’, sellando su doblete.

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