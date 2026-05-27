Julian Nagelsmann defiende el regreso de Manuel Neuer

EFE

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, dijo este miércoles que Alemania es mejor con el meta Manuel Neuer que sin él, tras su regreso a la convocatoria luego de dos años de ausencia.

"Lo he visto bien, no es un novato, ya conoce a todos. Con Manu somos mejores que sin él".

El regreso de Neuer a la selección ha sido objeto de críticas en parte por las reiteradas lesiones musculares del guardameta, que se perdió la final de la Pokal con el Bayern por un problema en el gemelo izquierdo.

Nagelsmann adelantó que se había decidido que Neuer no reaparezca el domingo en el amistoso contra Finlandia en Maguncia.

Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila

"En el cuerpo técnico hemos decidido que no juegue el domingo. Fue nuestra decisión y el ha estado de acuerdo. Ya informaremos la situación antes del partido contra Estados Unidos".

El domingo ante Finlandia, Baumann estará en la portería. "Jugará Oli y lo hará bien", aseguró el seleccionador.

En los dos amistosos Nagelsmann piensa probar el equipo titular que probablemente empiece el Mundial, aunque agregó que la idea de juego y muchos aspectos se han ido madurando a lo largo de tres años: "No se tomarán decisiones radicales por uno o dos partidos".

Alemania jugará su primer partido en Mundial contra Curazao el 14 de junio y luego deberá enfrentarse a Costa de Marfil, el 20 de junio, y a Ecuador, el 25 de junio.