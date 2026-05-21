Alemania, al Mundial con Manuel Neuer a la cabeza

Héctor Cantú

A pesar de que un gran sector de la afición alemana había pedido que Manuel Neuer no fuera convocado al Mundial, la decisión ha sido tajante.

El histórico futbolista teutón es quien encabeza la lista final para la Copa del Mundo 2026 con 40 años de edad, convirtiéndolo en uno de los futbolistas más veteranos del certamen.

Manuel Neuer es el portero con más participaciones en la Copa del Mundo

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", aseguró Naggelsman, quien incluso se adelantó a mencionar que Neuer apunta para ser el guardameta titular.

Esta es la convocatoria oficial de Alemania para el Mundia 2026.

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern) y Alexander Nübel (Vfb Stuttgart)



Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United)



Centrocampostas: Nadiem Amiri (Maguncia 05), Leon Goretzka (FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic( FC Bayern ), Angelo Stiller (VfB Stuttgart).



Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray, Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).