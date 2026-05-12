Manuel Neuer firmará un nuevo contrato con Bayern Munich

Oscar Sandoval

Manuel Neuer está dentro de los jugadores más importantes en la historia de Bayern Munich, lo ha ganado todo y su futuro después de 15 campañas era una incógnita porque terminaba contrato a final de este curso con 40 años, pero seguirá defendiendo el arco del conjunto ‘Bávaro’.

Las actuaciones de Neuer a lo largo de la campaña comprobaron que el portero no ha perdido condiciones, ni calidad a pesar de la edad. Fue titular a lo largo de la Bundesliga, sin embargo, fue en la Champions League en donde lució como si el tiempo no hubiera pasado.

El portero recuperó su mejor nivel y la directiva premiará su extraordinario curso con una renovación de contrato por un año, así lo asegura el diario alemán Bild. Neuer reducirá su sueldo y aceptaría alternar con Jonas Urbig para llevar a cabo la transcision en la portería del ‘Gigante de Baviera’.

Fabrizio Romano señaló en redes sociales que “el nuevo contrato está en etapas finales desde hace 10 días” y que los abogados revisan el documento que tendrá validez por una temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2027.