Discreto triunfo de Bayern Munich en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Un gran gol de Michael Olise le dio el triunfo a Bayern Munich contra Wolfburg, en la penúltima jornada de la Bundesliga, irrelevante para el conjunto ‘Bávaro’, ya campeón, pero muy relevante para los locales, que en lo que queda de curso se juegan la permanencia.

Three points on the road ✅ pic.twitter.com/04GJtXn40n — FC Bayern (@FCBayernEN) May 9, 2026

Para Bayern -con la Bundesliga ya asegurada- el partido era sólo cuestión de estadística. Para el Wolfburgo, en cambio, que empezaba como antepenúltimo en la clasificación y el duelo tenía una dimensión existencial. El cuadro de Dieter Hecking que se encuentra en zona de promoción, está igualado a puntos con St. Pauli, penúltimo y en descenso.

Bayern salió con varios cambios con respecto al equipo que había empezado el miércoles contra PSG. Entre los ausentes estuvieron el colombiano Luis Díaz en cuya posición empezó el senagalés Nicolas Jackson. También faltaban Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayoy Upamecano y Aleksandr Pavlovic.

Tras el descanso, todo cambió y los primeros minutos de la segunda parte fueron claramente del Bayern y se coronó con un gran gol de Michael Olise que, en el 55, se sacó de la chistera su jugada típica con el recorte hacia adentro y el remate de zurda que está vez se metió por la escuadra.

Hubo un intento también de una andanada ofensiva final que no alcanzo parea el empate y Wolfburg tendrá que jugarse la permanencia en la última jornada en un duelo directo contra el St.Pauli y luego, si sobrevive, en duelo a partido doble contra el tercero de la segunda Bundesliga.