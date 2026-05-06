Bayern Munich intentará ganar la Champions League la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Vincent Kompany declaró tras la eliminación de Bayern Munich en las semifinales de la Champions League ante Paris Saint-Germain, que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.

Our Champions League run ends here after a tough and determined fight in semifinals 💔 pic.twitter.com/RtikzFTAYv — FC Bayern (@FCBayernEN) May 6, 2026

"No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival", señaló tras la caída en Munich.

"Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo", agregó Kompany.

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. "Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación", agregó.