Paris Saint-Germain va por el bicampeonato de la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain empató 1-1 con Bayern Munich y clasificó a la final de la Champions League por tercera ocasión en su historia, peleará por el título contra Arsenal en Estambul y buscará convertirse en bicampeón del torneo, algo que solo ha conseguido Real Madrid en este milenio.

El campeón de la Liga de Campeones intentará revalidar el título para entrar a la élite del futbol europeo como siempre ha sido su sueño, la temporada de PSG en el torneo continental tuvo sus altibajos, pero llegó a la ronda de eliminación directa en su mejor momento y disputará la final por segundo año al hilo.

Un gol de vestidor de Ousmane Dembélé tras un desborde de Khvicha Kvaratskhelia por la izquierda a los tres minutos amplió la ventaja de los parisinos dejando el 6-4 global y obligando a los locales a venir de atrás, pero no fue noche de los alemanes y la esperanza se fue apagando con el paso del tiempo.

IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!!!!!!! pic.twitter.com/VazzyowMLC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 6, 2026

El conjunto ‘Bávaro’ no fue el de otras noches europeas y nada le salió bien, sus futbolistas estaban apagados y eran los visitantes los que imponían condiciones manejando el resultado ante un rival con un bajón futbolístico evidente.

Los cambios tampoco revolucionaron a Bayern Munich que recortó distancias al 90+4 por medio de Harry Kane, ya demasiado tarde. El tanto del inglés no cambió la eliminatoria y PSG avanzó a la final en donde enfrentará a Arsenal en busca del bicampeonato de la Champions League.