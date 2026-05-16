Publicación: sábado 23 de mayo de 2026

Oscar Sandoval

Bayern Munich también se convirtió en campeón de la Pokal

El conjunto ‘Bávaro’ levantó el título de copa después de seis temporadas

Bayern Munich derrotó 3-0 a Stuttgart y se convirtió en campeón de la Pokal para confirmar su dominio absoluto esta temporada en el futbol alemán. La victoria tuvo a Harry Kane como protagonista luego de marcar hat-trick y reventar la copa con 10 goles en seis partidos.

Bayern Munich está de regreso y lo comprobó luego de ganarlo todo en el futbol alemán esta temporada, ni en la Bundesliga, ni en la Pokal tuvo rival y terminó el curso con un doblete más para iniciar una nueva era.

Stuttgart comenzó mejor y tocó la puerta de Jonas Urbig, pero Deniz Undav y Stiller no pudieron echarla abajo en el mejor momento de los ‘Suabos’ que fueron perdiendo intensidad con el correr del tiempo y el conjunto ‘Bávaro’ empezó a entrar en contacto con el balón.

El partido cambió en la segunda mitad y fue Kane quien lo sacudió. El delantero abrió el marcador a los 55 minutos y amplió la ventaja al 79 para liquidar a Stuttgart que dio la final por perdida.

El delantero inglés marcó su tercero de la noche al 90+1 y Bayern Munich puso las dos manos en un título que no levantaba desde la temporada 2019/20.

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