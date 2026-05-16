Bayern Munich también se convirtió en campeón de la Pokal

Oscar Sandoval

Bayern Munich derrotó 3-0 a Stuttgart y se convirtió en campeón de la Pokal para confirmar su dominio absoluto esta temporada en el futbol alemán. La victoria tuvo a Harry Kane como protagonista luego de marcar hat-trick y reventar la copa con 10 goles en seis partidos.

Bayern Munich está de regreso y lo comprobó luego de ganarlo todo en el futbol alemán esta temporada, ni en la Bundesliga, ni en la Pokal tuvo rival y terminó el curso con un doblete más para iniciar una nueva era.

Stuttgart comenzó mejor y tocó la puerta de Jonas Urbig, pero Deniz Undav y Stiller no pudieron echarla abajo en el mejor momento de los ‘Suabos’ que fueron perdiendo intensidad con el correr del tiempo y el conjunto ‘Bávaro’ empezó a entrar en contacto con el balón.

El partido cambió en la segunda mitad y fue Kane quien lo sacudió. El delantero abrió el marcador a los 55 minutos y amplió la ventaja al 79 para liquidar a Stuttgart que dio la final por perdida.

El delantero inglés marcó su tercero de la noche al 90+1 y Bayern Munich puso las dos manos en un título que no levantaba desde la temporada 2019/20.