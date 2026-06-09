Johan Vásquez listo para sacarse la espina de Catar 2022

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Disputar el Mundial en casa es un aliciente para que México se saque la espina clavada del fracaso que vivió hace cuatro años en Catar, donde quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1978, aseguró el martes el defensa Johan Vásquez.

El 'Tri' fue eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo en 2022 al finalizar tercero en el Grupo C con cuatro puntos tras empatar sin goles ante Polonia, perder 2-0 con el eventual campeón Argentina y ganarle 2-1 a Arabia Saudita.

"La Copa del Mundo es algo único y que va a pasar en México, la veo como una revancha, una espinita clavada por lo que pasó en el Mundial pasado, creo que será una bonita Copa del Mundo (...) Las sensaciones son positivas, no veo la hora de que esto empiece, ya estamos afinando los últimos detalles, el grupo está positivo y mentalizado en hacer las cosas diferentes, en tener un ambiente positivo en el Azteca y estamos listos".

México, con el ánimo de quien no ha perdido un solo partido en 2026

México jugará el jueves el partido inaugural del Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. En el Grupo A también se medirá a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en el Ciudad de México.

"Tenemos respeto a todos los rivales, no solamente a Sudáfrica, sabemos que es un rival muy físico, que es fuerte, que te va a contragolpear bien, somos conscientes de todas esas situaciones. No estamos con ese foco de pasar primero, creo que debemos de ir paso a paso, partido a partido y lograr el primer objetivo".

A la siguiente fase del Mundial avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros lugares.