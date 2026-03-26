Javier Aguirre, ilusionado con la recuperación de los lesionados

EFE

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, afirmó este jueves que se encuentra optimista por la mejoría de varios de sus jugadores lesionados, que dan muestra de estar a tiempo para poder ponerse en forma y jugar el Mundial 2026, si son convocados.

"Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana (donde juega el centrocampista Gilberto Mora) y desde Europa. De los 12 lastimados hay 2-3 descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial".

Aguirre explicó que Mora, la joven promesa del futbol mexicano aquejado de pubalgia, tiene buenas sensaciones, hace entrenamiento diferenciado y él está al tanto de detalles como cuánto pesa, cuánto se entrenó y qué comió.

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El 'Tri' ha sufrido la baja de varias de sus principales figuras, pero el 'Vasco' aseguró que está esperanzado por la mejoría de los delanteros Santiago Giménez, del Milan, y Alexis Vega, del Toluca, quienes ya regresaron a jugar, en tanto los centrocampistas Edson Álvarez, Luis Chávez y otros lesionados mejoran.

Aguirre también elogió la actitud del centrocampista Álvaro Fidalgo, quien se adaptó rápido al grupo y ha sido una buena adquisición.

"Se echó cinco años entre nosotros; conoce a mucha gente, bromea y es uno más pidiendo la pelota, entrenándose muy natural".

El estratega dijo estar muy emocionado por enfrentar el próximo sábado en un amistoso a Portugal, sexta selección del ránking de la FIFA, en la reapertura del Estadio Azteca, que, según reveló, ya visitó y está hermoso.

"La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados".

El seleccionador no dio pistas sobre la lista de jugadores que estarán en el Mundial y dejó claro que no la tendrá hasta unos días antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 de junio, en la inauguración del torneo.

El 'Vasco' destacó la disciplina de sus futbolistas y su compromiso y dejó entrever que el equipo llegará en buen momento al Mundial, en el que, además de Sudáfrica, enfrentará en la fase de grupos a Corea y a un rival europeo que se conocerá el martes 31 de marzo.

Sobre el guardameta Guillermo Ochoa, que a los 40 años ha sido convocado y espera jugar su sexto Mundial, Aguirre explicó que es un futbolista activo que ayuda dentro y fuera del terreno y lo quiere ver, aunque no prometió que estará en el Mundial.