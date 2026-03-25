México defiende el llamado a Álvaro Fidalgo, pero ¿y la afición?

Enrique Gómez

Si la ley dice que Álvaro Fidalgo es mexicano y la FIFA también, lo mejor sería ahorrarse el drama. Porque, además, antes de que su naturalización se hiciera oficial, la Selección ya lo quería reclutar.

El mediocampista del Betis fue convocado por Javier Aguirre para los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, así que es mejor hacerse a la idea de que el ‘Maguito’ también será parte del Tri para la Copa del Mundo del 2026, por más de que haya nacido en Asturias, España hace casi 29 años.

Fidalgo tiene el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol y la noble afición le dará el beneficio de la duda, como lo ha hecho con los otros naturalizados. No hay otra opción, pues tiene derecho a jugar con el equipo ‘azteca’, toda vez que antes de regresar a España, dejó todo arreglado para hacer su cambio de afiliación.

✨ Los sueños se construyen paso a paso…

hasta que un día, también se siguen.



Álvaro Fidalgo comienza una nueva historia con México.

¡Bienvenido, Maguito! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/E5jay2DZbc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

“Es mexicano, nuestro gobierno le dio la ciudadanía, el pasaporte, jugó cinco años seguidos en México, requisito de la FIFA, lo más importante es que él quiere jugar para la selección, juega bien, en México somos muy nacionalistas y el mundo es de talentos, está globalizado, aquí no importa dónde hayan nacido, sino los requisitos que pueda cumplir”, comentó Duilio Davino en palabras recogidas por Récord.

Respecto a Julián Quiñones, otro naturalizado que fue citado por Aguirre (además de Germán Berterame) para esta Fecha FIFA, el director de selecciones nacionales aseguró que nunca ha habido dudas con su llamado, esto pese a las especulaciones de que su perfil como futbolista no era el favorito del estratega.

“No genera dudas, en los torneos que ganamos estaba Julián, cuando no vino es porque estaba lastimado, dudas no hay, lo sigue trayendo”, aseguró el directivo durante la semana.

¿Cuántos naturalizados llevará México al Mundial? Por lo menos se espera a Fidalgo, Quiñones y Santiago Giménez, así que lo más sano sería quitarse los complejos y apoyar a este Tri “globalizado”.