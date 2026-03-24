Así fue la 'bienvenida' para Álvaro Fidalgo con el Tri

Héctor Cantú

El jugador del Betis, Álvaro Fidalgo fue recibido por sus nuevos compañeros de Selección Mexicana durante el primer entrenamiento de cara al partido contra Portugal.

Su primera convocatoria a la Selección Mexicana es una realidad y ahora, las opciones para el exjugador del América de poder defender la camiseta de México en el Mundial son muy altas.

Este martes, Fidalgo, quien ya marcó con el Betis, su nuevo equipo, fue recibido con algunos ‘cariñitos’ de sus nuevos compañeros de selección nacional.

"Ya me dieron la bienvenida con dos o tres pataditas... Es broma. Todo ha ido muy bien", dijo para la página oficial de la Selección Mexicana al finalizar el entrenamiento.

Fidalgo regresa así a México, país donde ganó tres títulos defendiendo la camiseta de las Águilas del América, para vivir su primera experiencia que será inolvidable, pues será parte del equipo que atestigüe la reinauguración del Estadio Azteca.

¡Celébralo, Fidalgo! El mexicano marcó su primer gol en España

Posteriormente, Fidalgo y la Selección Mexicana viajarán a los Estados Unidos para jugar su segundo partido de preparación de esta fecha FIFA, donde enfrentará a Bélgica, un viejo conocido.

México nunca ha derrotado a Portugal en los cinco enfrentamientos previos. El próximo sábado, en casa, intentarán hacer historia con Fidalgo presente.