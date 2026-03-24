Gales, el ‘rey del repechaje’, pone a prueba su reinado frente a Bosnia

Karla Villegas Gama

Gales vuelve al terreno donde mejor sabe competir: el drama del repechaje. Los ‘Dragones’ buscan su tercer Mundial y, si la historia sirve de guía, el playoff suele ser su zona de confort.

Dos veces han pasado por esta instancia y dos veces han terminado celebrando el boleto a la Copa del Mundo.

Un boleto que cayó del cielo Copyright: Football Association

La primera vez fue en 1958. Gales ni siquiera había clasificado directamente: terminó segundo en su grupo de la clasificación de la UEFA y quedó fuera.

Pero el caos geopolítico cambió todo.

Israel, que entonces era parte de la Confederación Asiática de Futbol, avanzó sin jugar un solo partido por boicots de sus rivales. La FIFA decidió que no podía ir al Mundial sin competir, así que creó un repechaje intercontinental de último momento.

El rival saldría de un sorteo entre los segundos lugares europeos. Bélgica había ganado la rifa, pero dijo que no.

Entonces apareció Gales y no desaprovechó la oportunidad: victoria 0-2 en la ida en Ramat Gan, y otro 2-0 en Cardiff. Con ello le bastó para asegurar su pase a Suecia 1958.

Ese Mundial no solo fue su debut, también sigue siendo su mejor participación tras alcanzar los cuartos de final antes de caer con el Brasil de Pelé.

64 años de frustración y un regreso liderado por Gareth Bale Copyright: Reuters

Después vino la sequía: 15 Mundiales consecutivos sin aparecer. Hasta Catar 2022.

Gales firmó una eliminatoria sólida, se metió al repechaje y ahí brilló su capitán: Gareth Bale.

Doblete contra Austria en semifinales y gol decisivo en la final. El ‘Expreso de Cardiff’ devolvió a su selección a una Copa del Mundo después de más de seis décadas.

Pero historia no tuvo un final feliz en Catar: último lugar de grupo, superado por Inglaterra, Estados Unidos e Irán.

Bosnia y Herzegovina, una deuda pendiente Copyright: Reuters

Ahora, cuatro años después, Gales vuelve a su territorio favorito aunque con una asignatura pendiente: Bosnia y Herzegovina.

Los ‘Dragones’ nunca han podido vencer a los ‘Zmajevi’ y regustran dos empates y dos derrotas.

Eso sí, el último enfrentamiento fue hace más de una década, por lo que el contexto es completamente distinto.

Los bosnios tampoco tienen un historial amplio en estas instancias: solo disputaron un repechaje mundialista (2010) y lo perdieron ante Portugal. Su única Copa del Mundo fue Brasil 2014, donde no superaron la fase de grupos.