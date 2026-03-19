Jude Bellingham encabeza la lista de Inglaterra

EFE

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, lidera la convocatoria de Inglaterra pese a no jugar con su club desde el 1 de febrero, y su compañero Trent Alexander-Arnold se ha vuelto a quedar fuera a pesar de que el seleccionador, Thomas Tuchel, ha decidido llamar a 35 jugadores.

El centrocampista del Real Madrid, que se perdió las convocatorias de septiembre y octubre y regresó en la de noviembre, se lesionó el pasado 1 de febrero y se ha perdido los últimos 10 partidos con el conjunto blanco, aunque el técnico alemán decidió incluirle en la lista para los encuentros ante Uruguay y Japón en el estadio de Wembley.

"Hopefully two good matches." 🏟️



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Quien tampoco ha entrado en la convocatoria, a pesar de la amplia lista, es Alexander-Arnold, que no juega con su selección desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias, habiendo disputado solo 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los 'Tres Leones'.

Por su parte, Marcus Rashford, que está rindiendo a buen nivel en el Barcelona, mantiene su puesto en la lista, mientras que las novedades son el regreso del central del Manchester United Harry Maguire, que vuelve a una convocatoria 18 meses después, y el de Cole Palmer, del Chelsea, que se perdió la lista de noviembre por lesión.