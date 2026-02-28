Así planea Barcelona el fichaje de Marcus Rashford

Oscar Sandoval

Marcus Rashford fue una de las apuestas de la directiva de Barcelona para esta temporada y con su rendimiento se ganó un lugar en la plantilla de Hans Flick, en el acuerdo con Manchester United hay una opción de compra que el club azulgrana hará válida para fichar al inglés de forma definitiva.

Rashford no es titular indiscutible en el conjunto azulgrana, pero sus 10 goles y 13 asistencias en 34 partidos han convencido a la directiva de realizar un esfuerzo económico para cumplir con las exigencias del United que estableció un precio de 30 millones de euros por el futbolista de 28 años.

El diario catalán Sport asegura que “el delantero inglés ha aceptado un contrato de tres temporadas” con una “rebaja salarial importante para que la operación pueda encajar en el ‘Fair Play Financiero’ de La Liga” y si nada cambia, se convertiría en el primer fichaje oficial para la temporada 2026/27.

La publicación señala que “el siguiente paso será cerrar los números con Manchester United” y la forma en la que pagarán los 30 millones para firmar a Rashford quien relanzó su carrera en Barcelona después de meses sin actividad en el equipo inglés.