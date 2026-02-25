Duro golpe al Barcelona rumbo al partido ante el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick tiene una cita con la historia cuando busque revertir un marcador de 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El equipo culé apostaba a la historia, la estirpe y a un estadio lleno para poder intentar una remontada histórica, sin embargo, ha recibido un duro golpe que le pondrá en desventaja.

El Ayuntamiento de Barcelona no habría otorgado los permisos necesarios para que se abriera la cabecera norte del Spotify Camp Nou, al no haber hecho los trámites en tiempo y forma.

Por ello, la entidad catalana no permitirá el ingreso de aficinados a ese sector que puede albergar poco más de 20 mil almas.

Por ello, el equipo no podrá contar con una entrada calculada en poco más de 65 mil aficionados y deberá conformarse con el ingreso del resto que alentarán al equipo esperando un verdadero milagro.

El diario Mundo Deportivo apunta que es posible que esa zona del remozado estadio pueda ser abierta para el 14 o 15 de marzo en el duelo ante el Sevilla.