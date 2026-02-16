El Barcelona lo reconoce: han tocado fondo

Héctor Cantú

El Barcelona vive días de auténtica pesadilla luego de haber consumado su segunda derrota en menos de cinco días con incidencias directas en los objetivos planteados para esta temporada.

Primero fue la goleada ante el Atlético de Madrid que prácticamente les ha dejado con pie y medio fuera de la Copa del Rey.

🫤 "Desde el VAR podrían haberle avisado como mínimo. El árbitro en directo no lo ve". #LALIGAEASPORTS



👉 Joan García, contundente sobre la polémica acción en el segundo gol del Girona.



¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA! pic.twitter.com/3wb8xccTed — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 16, 2026

Ahora, una derrota ante el Girona que los deja sin el liderato de la competición regular en España, por lo que ahora tendrán que buscar las victorias en los partidos siguientes.

El equipo, más allá de criticar las cuestionadas decisiones arbitrales de ambos partidos, han aceptado que el equipo ha tocado fondo, jugando sus dos peores partidos de la presente temporada.

“Tenemos que mejorar. No nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado un mal partido. Nos ha faltado un poco de todo. No ha sido un gran partido. Tenemos que hacer autocrítica y ponernos las pilas", declare Pau Cubarsí, autor del único gol del equipo culé en Montilivi.

Por su parte, Hansi Flick aceptó que, aunque el equipo lo intentó hasta el final, se necesita mucho más futbol y entereza sobre el campo para lograr los resultados esperados.

“Estos partidos son de alta exigencia. Necesitamos tener más aguante y sobre todo mucho más hambre para soportar estos encuentros”, agregó el técnico culé.

El Barcelona y Hansi Flick han dado días de descanso a sus futbolistas, deseando que haya un espacio para la autocrítica y sobre todo para recuperarse física y mentalmente de cara a los próximos compromisos del equipo.