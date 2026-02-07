Barcelona gustó, ganó y goleó a Mallorca en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona venció 3-0 a Mallorca en una nueva exhibición de la ofensiva que pasó por encima de un rival que fue mejor al inicio, pero que desaprovechó sus llegadas al arco de Joan García. El peso del partido les cayó a los visitantes y el líder dio otro paso al título.

La presión de Real Madrid no es motivo de preocupación para el conjunto azulgrana que tiene bien definido su estilo de juego y lo comprobó con una tercera victoria en fila.

Mallorca dominó los primeros 20 minutos y tocó la puerta de Joan García en al menos tres ocasiones, sin embargo, no lo reflejó en el marcador y los locales reaccionaron para poner las cosas en orden demostrando las diferencias entre un equipo y otro en el área.

Robert Lewandowski anotó el 1-0 al 29 y le dio rumbo al triunfo que aseguró el Barça en la segunda mitad con un disparo de Lamine Yamal desde fuera del área a los 61 minutos y un tanto de Marc Bernal tras una jugada individual al 83 que fue la cereza en el pastel y que dejó al líder de camino al bicampeonato.