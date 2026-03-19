FIFA busca fortalecer el rol de las mujeres en el futbol

Reuters

Todos los equipos que participen en una competición femenina de la FIFA deberán contar con al menos una entrenadora principal o asistente, como parte de una nueva normativa destinada a aumentar el número de mujeres en los cuerpos técnicos en las categorías más altas.

La normativa, aprobada por el Consejo de la FIFA el jueves, entrará en vigor a partir de los Mundiales Femeninos Sub-17 y Sub-20 de este año y de la Copa de Campeones Femenina, y se aplicará al Mundial del año que viene en Brasil.

La nueva normativa estipula que cada equipo debe contar con dos mujeres en el cuerpo técnico y se aplicará a todos los torneos femeninos de la FIFA, desde las categorías juveniles hasta la senior.

"Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos", dijo la directora general de futbol de la FIFA, Jill Ellis.

FIFA Council approves landmark regulations to increase female coach representation at the highest level



⚽️ New regulations require every team to include at least one female head coach or assistant coach in FIFA women’s tournaments



⚽️ Decision comes into effect this year with… pic.twitter.com/MnyUsS3KxH — FIFA Media (@fifamedia) March 19, 2026

"Los nuevos reglamentos de la FIFA, junto con los programas de desarrollo específicos, suponen una inversión importante en el presente y futuro de las entrenadoras".

Solo 12 de los 32 seleccionadores principales de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia eran mujeres, una proporción que, según la FIFA, no refleja el rápido crecimiento del futbol femenino a nivel mundial.

La inglesa Sarina Wiegman fue la única entrenadora que quedó tras los octavos de final y llevó a su equipo al subcampeonato.

España cumple su segundo entrenamiento con la mira en Brasil 2027 La 'Roja' busca defender su corona en la próxima Copa del Mundo.

Una encuesta de las federaciones miembro de la FIFA en 2023 reveló que, de media, el 5% de los entrenadores de cada una de sus federaciones miembro —tanto en equipos masculinos como femeninos— eran mujeres.

Su informe comparativo de 2024 Setting the Pace, que analizó 86 ligas femeninas de todo el mundo, reveló que el 22% de los entrenadores principales eran mujeres.