Gianni Infantino aboga por la paz

EFE

El presidente de la Federación Internacional del Futbol (FIFA), Gianni Infantino, hizo este jueves un llamamiento a la paz y reiteró el papel fundamental del futbol para unir a las personas en tiempos de agitación geopolítica.

Durante el consejo del organismo este jueves en Zúrich, Suiza, el presidente dijo:

"La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del futbol y de la Copa Mundial para promover la paz".

"He's made great contributions to the world of football.” 🙌



FIFA Legends and stars across the globe pay tribute to Gianni Infantino, 10 years on from his election as FIFA President 🗣️❤️ pic.twitter.com/cHbX6sAdbR — FIFA (@FIFAcom) February 26, 2026

Asimismo, señaló que espera que todas las selecciones participantes en el próximo Mundial compitan con espíritu de "juego limpio" y "respeto mutuo".

Durante este consejo de la FIFA, se aprobó de forma unánime el Informe Anual de 2025, en el que se incluye un presupuesto de 14,000 millones de dólares para el período entre 2027 y 2030.

"La FIFA está cumpliendo su misión de mejorar y promover el futbol a nivel mundial mediante una reinversión de recursos".