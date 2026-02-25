La FIFA aún confía en México como sede Mundialista

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que tiene "confianza total en México" para la realización de los partidos programados en CDMX, Guadalajara y Monterrey, como parte de la Copa del Mundo 2026.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó Infantino en una rueda de prensa.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

¿Adiós a CR7? Portugal evalúa su amistoso contra México Los lusos se mantienen atentos ante la situación que se vive en el país.

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

En marzo se celebrará en México el Torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol de 2026, que dará dos cupos a la Copa del Mundo, y será inaugurado el remodelado estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo entre los norteamericanos y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

"Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de futbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad", expresó Infantino.

A renglón seguido agregó: "De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble".

Es oficial, el Estadio Azteca no estará 100% terminado para el Mundial Emilio Azcárraga informó sobre los avances y retos en la remodelación

La presidenta de México afirma que "no hay problema"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que existe "confianza" en la organización de partidos de preparación rumbo al Mundial de Fútbol de 2026 y descartó problemas para los juegos previstos pese a la ola de violencia que vivió el país norteamericano el domingo tras la muerte de 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Dijo Infantino (presidente) de la FIFA, estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema, al revés, hay confianza”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana respondió así a versiones sobre posibles dudas en torno a la celebración de un próximo partido amistoso entre México y Portugal en marzo, que contará con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Sheinbaum destacó un texto donde la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación portuguesa expresaron su “deseo mutuo” de que se realice el partido de preparación entre ambos combinados nacionales el próximo 28 de marzo en el Estado Azteca, que albergará la inauguración del Mundial el 11 de junio.

“O sea, no hay ningún problema”, dijo la presidenta.