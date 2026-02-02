Es oficial, el Estadio Azteca no estará 100% terminado para el Mundial

Enrique Gómez

Si creen que el Estadio Azteca va a estar terminado para la visita de Cristiano Ronaldo con Portugal están muy equivocados; es más, la remodelación ni siquiera va a estar completa para albergar la Copa del Mundo 2026.

El inmueble estará en operaciones desde marzo, pero para ese entonces solo habrá completado una fase de su remodelación. Para que el escenario quede como en las maquetas falta mucho tiempo (e imaginación) y claramente no lucirá en su plenitud para la inauguración del Mundial el 11 de junio.

Fue el propio Emilio Azcárraga quien desengañó a todos al informar que la remodelación del estadio va por etapas y que una de ellas está por concluir.

“Esta primera etapa que termina el 28 de marzo es importante, luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo. Después, hay cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por ejemplo, el estacionamiento lo tendremos que hacer posterior al Mundial, hay un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien… Es tener un sistema de mantenimiento constante que faltó, pero aprovechando esta inversión, hay que seguirlo mejorando”, comentó el empresario ante los medios.

¿De verdad va a estar listo? El Estadio Azteca a 5 meses del Mundial

Azcárraga también percibe que la remodelación va ‘lenta’ considerando que en un mes y medio se reinaugurará el estadio, pero compartió que los encargados de la construcción están muy seguros de que se entregará en tiempo y forma.

“Los constructores dicen que sí, yo no soy experto, pero ponen unas fechas y nos juntamos cada semana. Yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero van bien. Hubo dificultades al principio, pero hemos ido mejorando”, admitió Azcárraga en una larga charla con periodistas.

A todos les pareció que los trabajos de remodelación del Estadio Azteca iniciaron muy tarde y considerando que el proyecto del inmueble no estará 100% completo para recibir los partidos de la Copa del Mundo, pareciera que, efectivamente, hubo un grave error en la logística.