España cumple su segundo entrenamiento con la mira en Brasil 2027

EFE

Las jugadoras de la Selección Española, bajo las órdenes de Sonia Bermúdez, afrontaron este jueves el segundo entrenamiento en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (afueras de Madrid), en la primera convocatoria del año para preparar la ventana de partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027.

Bajo el sol de Madrid las 25 españolas saltaron al césped de Las Rozas por segundo día consecutivo trabajando física y tácticamente, tras haber iniciado este miércoles la concentración.

Sonia Bermúdez y su cuerpo técnico prepararon al equipo español -vigente campeón del mundo- para afrontar los dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 ante Islandia el martes 3 de marzo a las 19 horas tiempo local (10:00 PT/13:00 ET) en el Estadio de Castalia (Castellón).

Los goles de España e Inglaterra en la final de la Euro 2025 femenil

Cuatro días después, viajarán hasta Antalya (Turquía) para disputar el segundo partido de esta ventana contra Ucrania a las 17:00 GMT (8:00 PT/11:00 ET).

Después de sumar su segunda Nations League consecutiva en diciembre de 2025 en el Estadio Metropolitano ante Alemania por 3 a 0 -tras empatar 0-0 en la ida-, las internacionales convocadas por Sonia Bermúdez afrontan 11 días de trabajo.

España está enmarcada en el Grupo A3 junto a Inglaterra en el camino hacia la cita mundialista, en la que las de Bermúdez pueden revalidar el título que consiguió en Australia-Nueva Zelanda en 2023.