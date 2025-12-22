Publicación: jueves 25 de diciembre de 2025

La Selección Española ya piensa en 2026

La 'Roja' buscará sellar su pase al Mundial.

Sonia Bermúdez, seleccionadora española de futbol, declaró que cierran un año de "momentos inolvidables" y que ya están pensando en 2026, en el que se marcan como objetivos "sellar el billete al Mundial de Brasil y tratar de conquistar una nueva Nations League".

Bermúdez es desde el pasado mes de agosto directora técnica del cuadro nacional, en sustitución de Montse Tomé. Cinco meses después de tomar las riendas del equipo nacional hizo balance del año deportivo.

"Este año nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado el número 1 del ranking FIFA, ha alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Nations League. Lo hicimos ante más de 55,000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos ", dijo Bermúdez, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Futbol.

Alexia Putellas sumó otro MVP a su brillante carrera

La jugadora del Barcelona fue el motor de la Selección Española en el Final Four.
Putellas consiguió cinco tanto, incluidos dos en semifinales.
En total, la española disputó ocho encuentros para un total de 682 minutos.
Putellas no había ganado este galardón; en la edición pasada se lo llevó Aitana Bonmatí.
La mediocampista es una de las futbolistas más laureadas de la historia.

"Cada uno de estos logros refleja el trabajo, la ambición, la fuerza de este equipo y también el impulso que nos dais a cada paso", manifestó.

Para 2026, la selección española sigue "con la misma ilusión y ganas" y dos objetivos muy claros.

"Trabajaremos para sellar el billete al Mundial de Brasil y lucharemos para volver a conquistar una nueva edición de la Nations League ", concluyó.

Así fue la espectacular remontada de la Selección Española Femenina

La 'Roja' se topó con un rival que le jugó al tú por tú.
República Checa se mostró sólida en la defensa y peligrosa en el ataque.
Tras un primer tiempo muy nivelado, apareció Eliska Sonntagová con un disparo de larga distancia para abrir el marcador al minuto 56.
La respuesta española llegó dos minutos más tarde, tras un remate de cabeza de María Mendez.
A partir de ese momento la 'Roja' se hizo con el control del partido.
Al 62' apareció Jenni Hermoso para darle la vuelta al encuentro. La jugadora de Tigres alcanzó a contactar una diagonal dentro del área.
Para concretar la remontada, Mariona Caldentey hizo el 3-1 al 70'.

