La Selección Española ya piensa en 2026

EFE

Sonia Bermúdez, seleccionadora española de futbol, declaró que cierran un año de "momentos inolvidables" y que ya están pensando en 2026, en el que se marcan como objetivos "sellar el billete al Mundial de Brasil y tratar de conquistar una nueva Nations League".

Bermúdez es desde el pasado mes de agosto directora técnica del cuadro nacional, en sustitución de Montse Tomé. Cinco meses después de tomar las riendas del equipo nacional hizo balance del año deportivo.

"Este año nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado el número 1 del ranking FIFA, ha alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Nations League. Lo hicimos ante más de 55,000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos ", dijo Bermúdez, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Futbol.

Alexia Putellas sumó otro MVP a su brillante carrera

"Cada uno de estos logros refleja el trabajo, la ambición, la fuerza de este equipo y también el impulso que nos dais a cada paso", manifestó.

Para 2026, la selección española sigue "con la misma ilusión y ganas" y dos objetivos muy claros.

"Trabajaremos para sellar el billete al Mundial de Brasil y lucharemos para volver a conquistar una nueva edición de la Nations League ", concluyó.