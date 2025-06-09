Karla Villegas Gama
España tiene pie y medio en la final de la Nations League femenina
La 'Roja' goleó a Suecia en la semifinal de ida.
España aprovechó su localía y derrotó 4-0 a Suecia en la semifinal de ida de la Nations League.
La ‘Roja’ dominó el encuentro de principio a fin con sus característicos tiki-taka y presión alta, y aunque Las ‘Blågult’ intentaron mantener la compostura, el embate de las rivales fue demasiado para ellas.
Al minuto 11, Alexia Putellas abrió el marcador con un cobro de falta perfecto que terminó incrustándose en la escuadra.
😳 ¡¡𝗠𝗔𝗔𝗔𝗠𝗠𝗔𝗔 𝗠𝗜𝗔𝗔𝗔𝗔!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Golaaaaaazoooo de @alexiaputellas de falta directaaa!
🇪🇸 1-0 🇸🇪 | 10'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/erSYZnVPx5
Cuando mejor jugaba España, Salma Paralluelo prendió las alarmas al salir en camilla por un problema en la rodilla.
Las locales no perdieron la concentración y se volcaron al ataque, pero la arquera Jennifer Falk logró neutralizar todas las opciones de peligro, al menos hasta al 32’ cuando Clàudia Pina encontró las redes con un disparo cruzado.
💥 ¡¡𝗦𝗲𝗴𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @sefutbolfem!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡𝗣𝗶𝗻𝗮 entró y besó el santoo!
🇪🇸 2-0 🇸🇪 | 33'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/hcmDXXwDnK
Tres minutos después se juntaron las del Barcelona para poner el marcador 3-0. Vicky López sacó un centro para Pina, quien remató de primera y estrelló el esférico en el travesaño; sin embargo, Putellas estaba atenta al rebote y consiguió su doblete.
En el complemento, Suecia puso mayor resistencia, logró contener el vendaval y España cuidó su ventaja.
✌️ ¡¡𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲𝗲 𝗱𝗲 @alexiaputellas!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Aparece dentro del área la más lista de la clase!
🇪🇸 3-0 🇸🇪 | 35'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/7DYaRx78o4
Cuando parecía que el marcador ya no se movería, volvió a aparecer Pina con un derechazo cruzado que Falk intentó rechazar, pero la comba fue perfecta.
Con este resultado, España viajará a Suecia para la semifinal de vuelta, con la tarea de aprovechar el 4-0 y sellar el boleto a la final, donde podría verse las caras con Francia o Alemania.
🤯 ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗔𝗔𝗭𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Segundo doblete de la noche y cuarto tanto del partido!
🇪🇸 4-0 🇸🇪 | 93'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/akjUChkWdE
