España tiene pie y medio en la final de la Nations League femenina

Karla Villegas Gama

España aprovechó su localía y derrotó 4-0 a Suecia en la semifinal de ida de la Nations League.

La ‘Roja’ dominó el encuentro de principio a fin con sus característicos tiki-taka y presión alta, y aunque Las ‘Blågult’ intentaron mantener la compostura, el embate de las rivales fue demasiado para ellas.

Al minuto 11, Alexia Putellas abrió el marcador con un cobro de falta perfecto que terminó incrustándose en la escuadra.

Cuando mejor jugaba España, Salma Paralluelo prendió las alarmas al salir en camilla por un problema en la rodilla.

Las locales no perdieron la concentración y se volcaron al ataque, pero la arquera Jennifer Falk logró neutralizar todas las opciones de peligro, al menos hasta al 32’ cuando Clàudia Pina encontró las redes con un disparo cruzado.

Tres minutos después se juntaron las del Barcelona para poner el marcador 3-0. Vicky López sacó un centro para Pina, quien remató de primera y estrelló el esférico en el travesaño; sin embargo, Putellas estaba atenta al rebote y consiguió su doblete.

En el complemento, Suecia puso mayor resistencia, logró contener el vendaval y España cuidó su ventaja.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, volvió a aparecer Pina con un derechazo cruzado que Falk intentó rechazar, pero la comba fue perfecta.

Con este resultado, España viajará a Suecia para la semifinal de vuelta, con la tarea de aprovechar el 4-0 y sellar el boleto a la final, donde podría verse las caras con Francia o Alemania.