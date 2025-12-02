Publicación: jueves 12 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

Así se jugará la Nations League 2026/27

El torneo iniciará en septiembre próximo.

Las selecciones europeas ya conocen su destino para la Nations League 2026/27, luego de que la UEFA celebrara el sorteo de la fase de grupos en Bruselas, Bélgica.

Las cuatro ligas en las que están divididas las 54 selecciones de la confederación celebrarán sus fases de grupo de septiembre a noviembre de 2026. Las etapas de eliminación directa se jugarán a partir de marzo de 2027.

Par la Liga A, las finales arrancan el 9 de junio y la final está programada para el 13 del mismo mes.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
A: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
B: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
C: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
D Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

El resto de las ligas se configuraron así:

Liga B
1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
3: Israel, Austria, República de Irlanda, Kosovo
4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía, Suecia

Liga C
1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
2 Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia o Gibraltar*
3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo o Malta*

Liga D
1: Gibraltar o Letonia*, Malta o Luxemburgo*, Andorra
2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

Los equipos pendientes serán confirmados mediante los playoffs que se disputarán en marzo.

