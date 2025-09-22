Publicación: lunes 22 de septiembre de 2025

Karla Villegas Gama

Sarina Wiegman es la Entrenadora del Año

La directora técnica de la Selección Inglesa se llevó el premio Johan Cruyff.

Sarina Wiegman se llevó el premio Johan Cruyff a la Mejor Entrenadora del Año, después de haber llevado a Inglaterra a su segunda Eurocopa consecutiva.

La neerlandesa lideró a su equipo hasta el título después de una agónica fase de eliminación directa en la que requirieron del alargue en todas sus instancias.

En cuartos de final se impusieron a Suecia en penales (3-2), en semifinales superaron a Italia en el tiempo extra (2-1) y en la final se impusieron desde los 11 pasos a España (3-1).

Con este galardón, Wiegman suma su primer premio Johan Cruyff, pero su quinto reconocimiento como la Mejor Entrenadora, luego de haber recibido cuatro veces el premio FIFA The Best (2017, 2020, 2022 y 2023).

Inglaterra festejó a sus bicampeonas con un desfile épico

Los camiones recorrieron la calle The Mall.
Las jugadoras mostraron el trofeo a la afición que se dio cita en la calle.
El recorrido culminó en el Palacio de Buckingham.
Paws, Rory y Mane, mascotas de la selección, también se dieron cita en el evento.
Las jugadoras y el cuerpo técnico subieron al estrado para celebrar con sus seguidores.
El trofeo no podía faltar en el festejo.
Cientos de aficionados se reunieron para recibir a las campeonas.
Entre la multitud resaltaban las niñas con carteles dedicados a sus heroínas.

