Sarina Wiegman es la Entrenadora del Año

Karla Villegas Gama

Sarina Wiegman se llevó el premio Johan Cruyff a la Mejor Entrenadora del Año, después de haber llevado a Inglaterra a su segunda Eurocopa consecutiva.

La neerlandesa lideró a su equipo hasta el título después de una agónica fase de eliminación directa en la que requirieron del alargue en todas sus instancias.

En cuartos de final se impusieron a Suecia en penales (3-2), en semifinales superaron a Italia en el tiempo extra (2-1) y en la final se impusieron desde los 11 pasos a España (3-1).

Con este galardón, Wiegman suma su primer premio Johan Cruyff, pero su quinto reconocimiento como la Mejor Entrenadora, luego de haber recibido cuatro veces el premio FIFA The Best (2017, 2020, 2022 y 2023).