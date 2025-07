Inglaterra venció a España y es bicampeona de Europa

Oscar Sandoval

Inglaterra consiguió lo que parecía imposible y demostró que España no es invencible, vino de atrás, trabajó el partido y en la segunda mitad superó a las campeonas del mundo, empató y llevó el duelo a penales en donde ganó la Eurocopa por segunda ocasión consecutiva. Tonight belongs to the #Lionesses. 🌟 pic.twitter.com/lN3Jp2UinK — Lionesses (@Lionesses) July 27, 2025

La final de la Euro tenía reservado un lugar en la historia para la ganadora y después de 120 minutos y una definición por penales en donde fallaron las referentes del conjunto español, fue Inglaterra quien logró imponerse para convertirse en bicampeonas del torneo.

España juga por nota y comenzó el partido dominando a las inglesas, con la posesión metió a su rival en propio campo y pegó primero. Mariona anotó el 1-0 a los 25 minutos con un remate de cabeza que despertó la ilusión ibérica por un tercer trofeo.

Los goles de España e Inglaterra en la final de la Euro 2025 femenil

Inglaterra despertó tras el descanso, fue de menos a más y anotó el empate al 57 con un cabezazo de Alessia Russo. Prolongó su buen momento hasta el final de los 90 minutos, pero con el tiempo extra dio un paso atrás para defender el resultado.

‘La Roja’ buscó la victoria en la prórroga, pero no abrió a ‘Las Leonas’ y la final se definió en penales. La suerte no estuvo de lado de las españolas que vieron fallar a dos referentes como Mariona y Aitana, el rival no perdonó y Chloe Kelly marcó el quinto disparo para darle la segunda corona de la Eurocopa a Inglaterra.