España y Marruecos pelean por llevarse la final del Mundial 2030

Reuters

La disputa por la sede de la final del Mundial 2030 se intensificó el viernes después de que el primer ministro de Marruecos pidiera al presidente de la federación de futbol del país que deje de hacer promesas, y mientras que el titular de la federación española insistía en que el partido debía celebrarse en España.

El primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, arremetió contra el presidente de la Real Federación Marroquí de Futbol (RMFF), Fouzi Lekjaa, quien aseguró en un acto de un partido político que Casablanca tendría el "honor" de acoger la final.

La FIFA, organismo rector del futbol mundial, aún no anunció cuál de los tres coanfitriones —España, Portugal o Marruecos— acogerá la final en 2030. Un portavoz señaló que la decisión se tomará a su debido tiempo.

Los estadios que serán sedes del Mundial en España 2030

"No se ofrezcan a acoger la gran final en Marruecos mientras aún no hayamos debatido el asunto con nuestros aliados, España y Portugal. Debería haber algo de respeto, hermanos", dijo Akhannouch en un mitin previo a las elecciones que se celebrarán a finales de este mes.

"Dejen de utilizar las promesas electorales para dejarnos en la estacada. Se trata de asuntos de gran calado. Decidir dónde se celebrará la final es una cuestión de gran importancia", agregó.

La RMFF no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Lekjaa.

España quiere la final

El presidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzan, desestimó la promesa de Lekjaa calificándola de mera retórica electoral, antes de postular a España como posible sede, dado que es la actual campeona del mundo.

"A pesar de no haber ninguna decisión tomada, creo que España es el lugar porque no puede ser de otra manera. Actualmente, como saben, somos campeones del mundo", dijo Louzan a la emisora Cadena SER.

"La capacidad organizativa de España para grandes eventos creo que es incuestionable y de ahí que la realidad nos lleve a que no va a ser otro o no debe ser otro escenario que no sea España la gran final".

Reuters se puso en contacto con la RFEF para solicitar comentarios.

En mayo, el estadio de 115,000 localidades propuesto por Marruecos para el Mundial 2030 estaba completado en torno a un 30%, y los responsables del proyecto esperaban terminar la construcción a finales de 2027.

Nueva Jersey fue seleccionada para acoger la final de 2026 y la FIFA no hizo público el anuncio hasta febrero de 2024.