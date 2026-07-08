Marruecos una misión hasta ahora imposible para Kylian Mbappé

Héctor Cantú

Kylian Mbappé vuelve a tener una cita con la historia en el duelo de cuartos de final, donde por segunda edición consecutiva, enfrentará a Marruecos en una fase de eliminación de una Copa del Mundo.

En la pasada edición, Francia se llevó el pase a la final, partido en donde terminó siendo derrotada por la Argentina de Lionel Messi.

Aquel partido no fue el de mejor rendimiento para Kylian Mbappé quien se fue sin marcarle gol a un Marruecos que, desde entonces, sigue siendo una selección co buenos recursos futbolísticos.

Mbappé realizó tres disparos, de los cuales solo uno fue al arco rival, defendido por Yassine Bounou, el mismo portero al que enfrentará en esta ronda eliminatoria y a quien buscará marcar para mantenerse en la pelea por la Bota de Oro.

Kylian Mbappé ha marcado, hasta el momento, 63 goles con la camiseta de su selección. Sin embargo, solo ha tenido como víctimas a dos equipos africanos: Sudáfrica y Senegal (en este mismo Mundial).

Pero el reto para Mbappé es mayúsculo, pues frente a sí tendrá a una selección que ya ha hecho historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a cuartos de final a en dos ediciones distintos, además de ser la selección africana con más puntos acumulados en dos Mundiales consecutivos.

Mbappé marcha, por ahora, en segunda posición en la batalla por la Bota de Oro con un gol menos que Lionel Messi, quien sigue siendo el líder en anotaciones luego del gol conseguido ante Egipto.