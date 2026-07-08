Kylian Mbappé no está afectado; está listo para enfrentar a Marruecos

EFE

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, destacó este miércoles que Kylian Mbappé es “muy fuerte mental y físicamente” y está concentrado para “un partido muy duro” en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos, de la que consideró que es un equipo “excelente” y con “individualidades de gran nivel”.



“Mbappé está bien a nivel mental. Ha pasado algo que no quiero volver atrás (los insultos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla). Es un chico muy fuerte mental y físicamente, está concentrado en el partido de este jueves, que va a ser muy duro, porque hay dos equipos de calidad y solo una plaza en semifinales. Kylian está bien, como todo el grupo, listo para el partido”, valoró el técnico en rueda de prensa. Kylian Mbappé corona su partido #100 con un golazo

También resaltó, a lo largo de la comparecencia ante los medios de comunicación en Boston, que Mbappé “ha asumido a la perfección el brazalete de capitán” de la selección francesa “y hace que el grupo en general esté muy implicado”.



“El espíritu de equipo en un grupo gana partidos”, remarcó el seleccionador, que consideró que ha sido “un placer tener a este grupo” en el Mundial, en el que ya llevan siete semanas de convivencia.

“Y todo ha pasado muy rápido, teniendo en cuenta que hay tantas personalidades, cada uno tiene su carácter, no somos todos iguales, hay una gran diversidad e intentamos que esto se convierta en un punto fuerte para Francia”, abundó Deschamps, que ya enfoca a la selección de Marruecos, su rival por un puesto en las semifinales de la competición, de la que recalcó el respeto que tiene su equipo hacia ella: “No hay jolgorio ni falta de respeto a nadie”.



“Marruecos es un equipo difícil, tiene un perfil de juego distinto al de Paraguay. Ya jugamos contra ellos en las semifinales de 2022, ha jugado la final de la Copa África y es un equipo excelente, con individualidades de primer nivel y están aquí para ganar. Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles. Tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión”, advirtió.

