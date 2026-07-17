Publicación: viernes 17 de julio de 2026

Karla Villegas Gama

España y Argentina rompen la racha de 7 finales con jugadores del Real Madrid

La final del Mundial 2026 será la primera sin un madridista desde Corea-Japón 2002.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid, algo que no ocurría desde Corea-Japón 2002. La eliminación de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni en semifinales acabó con una racha de siete finales consecutivas con presencia del club blanco.

Los ‘Merengues’ contaron con al menos un jugador en:

  • Francia 1998: Roberto Carlos y Christian Karembeu.
  • Corea-Japón 2002: Roberto Carlos.
  • Alemania 2006: Zinedine Zidane, quien anotó un gol antes de ser expulsado.
  • Sudáfrica 2010: Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa y Rafael van der Vaart.
  • Brasil 2014: Sami Khedira y Ángel Di María.
  • Rusia 2018: Raphaël Varane y Mateo Kovacic.
  • Catar 2022: Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

El Trionda Final se baña en oro, blanco y negro

Una nueva edición del balón de la Copa del Mundo.
El diseño refleja la magnitud de los partidos de clausura del torneo.
Se inspira en el camino hacia el máximo galardón del futbol.
El acabado dorado hace referencia al trofeo de la Copa del Mundo.
La base negra que realza la apariencia y la sensación del balón.
Rinde homenaje a las ciudades sede de los partidos decisivos del torneo: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York.
Incorpora los elementos gráficos triangulares, creando una narrativa visual por capas en toda la superficie del balón.
Cuenta con costuras profundas y texturas superficiales estratégicamente ubicadas, que favorecen una aerodinámica y estabilidad de vuelo óptimas.

En esas siete finales fueron campeones Christian Karembeu (Francia), Roberto Carlos (Brasil), Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa (España), Sami Khedira (Alemania) y Raphaël Varane (Francia).

Antes de 1998, el club también contó con representación en otras finales mundialistas:

  • Italia 1990: Oscar Ruggeri, perdió con Argentina.
  • México 1986: Jorge Valdano, ganó con Argentina y anotó un gol.
  • España 1982: Uli Stielike, perdió con Alemania.
  • Alemania 1974: Günter Netzer, ganó con Alemania, pero fue suplente.

Los 10 futbolistas del Atlético de Madrid que disputarán la final

Atlético de Madrid es el club con más jugadores desde Italia 1934.
Alejandro Grimaldo, defensa, España: ha sido suplente los 7 partidos.
Marcos Llorente, defensa, España: ha jugado 306 minutos en 4 partidos.
Marc Pubill, defensa, España: ha jugado 1 minuto en 1 partido.
Álex Baena, mediocampista, España: ha jugado 412 minutos en 6 partidos.
Juan Musso, portero, Argentina: ha sido suplente los 7 partidos.
Nahuel Molina, defensa, Argentina: ha jugado 469 minutos en 6 partidos.
Thiago Almada, mediocampista, Argentina: ha jugado 243 minutos en 5 partidos.
Nico González, extremo, Argentina: ha jugado 208 minutos en 6 partidos
Giuliano Simeone, delantero, Argentina: ha jugado 142 minutos en 2 partidos
Julián Álvarez, delantero, Argentina: ha jugado 500 minutos en 7 partidos.

En total, el Real Madrid ha contado con jugadores en 20 de las 23 ediciones de la Copa del Mundo y en 11 de ellas tuvo al menos un futbolista en el partido por el título.

España y Argentina definirán al campeón del Mundial 2026 sin representación del Real Madrid. Marc Cucurella fue anunciado como refuerzo del club blanco una vez iniciado el torneo; sin embargo, la FIFA lo mantiene registrado como jugador del Chelsea durante toda la competencia.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS