Karla Villegas Gama
España y Argentina rompen la racha de 7 finales con jugadores del Real Madrid
La final del Mundial 2026 será la primera sin un madridista desde Corea-Japón 2002.
España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid, algo que no ocurría desde Corea-Japón 2002. La eliminación de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni en semifinales acabó con una racha de siete finales consecutivas con presencia del club blanco.
Los ‘Merengues’ contaron con al menos un jugador en:
- Francia 1998: Roberto Carlos y Christian Karembeu.
- Corea-Japón 2002: Roberto Carlos.
- Alemania 2006: Zinedine Zidane, quien anotó un gol antes de ser expulsado.
- Sudáfrica 2010: Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa y Rafael van der Vaart.
- Brasil 2014: Sami Khedira y Ángel Di María.
- Rusia 2018: Raphaël Varane y Mateo Kovacic.
- Catar 2022: Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.
En esas siete finales fueron campeones Christian Karembeu (Francia), Roberto Carlos (Brasil), Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa (España), Sami Khedira (Alemania) y Raphaël Varane (Francia).
Antes de 1998, el club también contó con representación en otras finales mundialistas:
- Italia 1990: Oscar Ruggeri, perdió con Argentina.
- México 1986: Jorge Valdano, ganó con Argentina y anotó un gol.
- España 1982: Uli Stielike, perdió con Alemania.
- Alemania 1974: Günter Netzer, ganó con Alemania, pero fue suplente.
En total, el Real Madrid ha contado con jugadores en 20 de las 23 ediciones de la Copa del Mundo y en 11 de ellas tuvo al menos un futbolista en el partido por el título.
España y Argentina definirán al campeón del Mundial 2026 sin representación del Real Madrid. Marc Cucurella fue anunciado como refuerzo del club blanco una vez iniciado el torneo; sin embargo, la FIFA lo mantiene registrado como jugador del Chelsea durante toda la competencia.
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