Escocia volvió a ganar en un Mundial tras 36 años de espera

Karla Villegas Gama

Escocia superó a Haití en su regreso a la Copa del Mundo, gracias al gol de John McGinn, aunque los caribeños tuvieron en repetidas ocasiones la oportunidad de empatar el encuentro.

El triunfo significó la primera victoria del ‘Ejército de Tartán’ en un Mundial desde Italia 1990. Además, rompió una racha de 44 años sin ganar su primer partido del torneo, algo que no conseguía desde el 5-2 sobre Nueva Zelanda en España 1982.

Y aunque los europeos rompieron récords, en realidad la tarea no fue fácil.

Flower of Scotland is heard in a FIFA World Cup for the first time in 28 years 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/IaREKrZRxK — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2026

Haití mostró mucha potencia en el ataque y solidez en la defensa, apretando a los escoceses en el medio campo con la encomienda de mantener la posesión.

Poco a poco se vieron más cómodos sobre la cancha, generando peligro por las bandas, pero con falta de contundencia.

Escocia aprovechó las fallas para salir rápido, buscando el contragolpe con la esperanza de tomar mal parados a los caribeños y al 28’ lo consiguieron.

Che Adams remató a puerta, pero la defensa rechazó en la línea. El esférico le cayó a John McGinn y sacó un zurdazo que picó en el césped para cambiar su trayectoria e incrustarse en las redes al minuto 28.

John McGinn anota el primer gol de Escocia en 28 años

El tanto del mediocampista significó el primer gol mundialista desde que Craig Burley anotó contra Noruega en Francia 1998.

En el complemento Haití dominó de principio a fin, demostrando que tiene talento, pero que necesita trabajar en concretar las jugadas, pues Frantzdy Pierrot, Yassin Fortuné y Lenny Joseph tuvieron opciones claras de gol, pero sus remates salieron desviados o sin la potencia suficiente para vencer a Angus Gunn.

Con el triunfo, Escocia asumió el liderato del Grupo C con tres puntos, seguida por Brasil y Marruecos, ambos con una unidad, mientras que Haití se quedó sin sumar.