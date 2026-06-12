Brasil salvó los papeles ante un Marruecos implacable

Karla Villegas Gama

Marruecos rozó la perfección en su debut mundialista, pero una genialidad de Vinícius Júnior evitó la sorpresa y rescató un empate para Brasil en el arranque del Grupo C.

Los ‘Leones del Atlas’ fueron superiores durante buena parte del encuentro y pusieron contra las cuerdas a la ‘Verdeamarela’ con intensidad, velocidad y presión alta.

Un mediocampo brasileño partido desde el inicio permitió que los africanos recuperaran balones con facilidad y encontraran espacios para atacar. Fue así como, tras un error de Lucas Paquetá, Brahim Díaz condujo a toda velocidad y filtró un pase preciso para Ismael Saibari, quien definió con una vaselina ante la salida de Alisson para abrir el marcador al minuto 21.

THIS angle of Vini Jr.'s goal pic.twitter.com/3xf6xPtjzd — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

Brasil parecía sin respuesta, hasta que apareció Vinícius.

El delantero recibió un pase filtrado de Bruno Guimarães, recortó en dos ocasiones dentro del área y sacó un potente disparo de derecha imposible para Yassine Bounou. El empate llegó al minuto 32.

La escuadra de Carlo Ancelotti sufrió durante el resto de la primera mitad y apostó por el contragolpe para intentar generar peligro.

Brasil y Marruecos se lucen con golazos dignos de un Mundial

En el complemento llegaron los ajustes. Casemiro y Roger Ibañez dejaron su lugar a Fabinho y Danilo, modificaciones que le dieron mayor control de balón a la ‘Canarinha’.

Con más posesión y mejores conexiones entre líneas, Brasil equilibró el partido y generó varias aproximaciones que encontraron respuesta en las manos de Bounou.

Marruecos mantuvo su propuesta ofensiva, aunque ya sin la intensidad que mostró durante los primeros 45 minutos. Aun así, los africanos también tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria.

Al final, el empate dejó mejores sensaciones para Marruecos que para Brasil.

En la Jornada 2, la ‘Canarinha’ enfrentará a Escocia, mientras que los ‘Leones del Atlas’ se medirán a Haití.