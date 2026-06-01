Ederson ocupará el lugar de Casemiro en Manchester United

Oscar Sandoval

Manchester United estaba obligado a acudir al mercado en busca de un mediocampista de corte defensivo luego de la salida de Casemiro, terminó el curso con un objetivo fijo y tendría un acuerdo con Atalanta para convertir a Ederson en su primer fichaje para la próxima temporada.

We rewarded loyal fans to spend a day playing at Old Trafford 🙌🏟️ pic.twitter.com/JJ3XSVqE9r — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026

En los despachos del United no hay tiempo que perder porque se necesitan refuerzos para estar a la altura en su regreso a la Champions League. El equipo de Michael Carrick se hizo fuerte en el mediocampo, pero Casemiro terminó contrato y el hueco lo cubriría su compatriota.

David Orstein informó a través de su cuenta de X que el equipo inglés pagará “40.5 millones de euros fijos + 4.5 millones de bonificaciones” por Ederson quien firmaría un contrato por las próximas cuatro temporadas, más una opcional.

Se espera que el traspaso se haga oficial “a principios de julio”, después de que el brasileño de 26 años supere los exámenes médicos.