Scott McTominay se apunta al debut de Escocia en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Scott McTominay se incorporó este viernes a los entrenamientos de la Selección de Escocia, pero su presencia en el debut mundialista estaría en el aire por una molestia estomacal que apartó al mediocampista de las últimas prácticas.

McTominay será sometido a nuevos exámenes para comprobar su estado y decidir su posible participación en el partido inaugural de Escocia que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia con la intención de superar por primera vez la fase de grupos.

El mediocampista estuvo fuera de la dinámica del grupo para seguir un tratamiento médico que bajara las molestias, el resultado habría sido positivo y la mejoría se confirmó cuando saltó a la práctica junto al resto de sus compañeros.

Escocia podría contar con su mediocampo de lujo ante Haiti porque si McTominay da señales de estar completamente recuperado formaría la segunda línea con Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson y John McGinn quien también está listo para debutar en la Copa del Mundo.