El Mundial 2026, una 'Eurocopa premium' en los cuartos de final

Enrique Gómez

Con seis selecciones de Europa, una de América y otra de África, la Copa del Mundo 2026 tiene a sus ocho ‘finalistas’ en busca del título que se entregará el domingo 19 de julio.

El Mundial se convirtió en una Eurocopa 'premium', con invitados de lujo, después de la ronda de octavos de final.

Tras la victoria de Suiza sobre Bélgica, quedaron definidos los enfrentamientos por los cuartos de final, ya acomodados en sus respectivas llaves. Y a pesar de todas las sorpresas que se han dado hasta ahora, Francia y Argentina se mantienen firmes desde sus parcelas.

Casi toda América está eliminada del Mundial 2026 Así se fueron 11 de las 12 selecciones del continente americano

Ya sin anfitriones, el gran torneo sigue su curso y a partir de esta instancia, todos los partidos se disputarán en Estados Unidos, con un encuentro por día.

Así los próximos partidos eliminatorias de la Copa del Mundo 2026:

Camino A

· Francia vs Marruecos → jueves 9 de julio (16:00 ET), Estadio Boston

· España vs Bélgica → viernes 10 de julio (15:00 ET), Estadio Los Ángeles

Camino B

· Noruega vs Inglaterra → sábado 11 de julio (17:00 ET), Estadio Miami

· Argentina vs Suiza → sábado 11 de julio (21:00 ET), Estadio Kansas

Los 8️⃣ que van por la gloria.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/5wtfFIXSAq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

Se esperan grandes partidos para la siguiente ronda, aunque quizá el único cruce que no tiene un favorito claro es el europeo entre Noruega e Inglaterra, pues el equipo nórdico ha sido imparable con Erling Haaland, más allá de la gran calidad de plantel que posee el conjunto de los ‘Tres Leones’ en cada línea.

A estas alturas, tres confederaciones han sido eliminadas del torneo (CONCACAF, AFC Y OFC) y de hecho, el continente americano estuvo a punto de tener una extinción total, pero con tres goles en 15 minutos, la ‘Albiceleste’ remontó a Egipto y salvó el honor de CONMEBOL y todo el continente anfitrión.

¿Se repetirá la final de Catar 2022? Bueno, apenas es la ronda de octavos, pero Francia y Argentina sí son los favoritos, mientras que el otro gran candidato, España, está en el cruce de los ‘Blues’.